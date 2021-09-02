Российские ученые с помощью плохой погоды определили границы ледника Иган

С помощью плохой погоды в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) зимой ученые смогли определить границы Игана, крупнейшего ледника Полярного Урала. Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В прошлые годы ледник оставался под толстым слоем снега, что затрудняло точное определение его границ. Однако прошедшая зима оказалась морозной и с малым количеством осадков. За минувшее лето исследователи смогли установить границы Игана.

«Сильное снеготаяние из-за неблагоприятной зимы обнажило новые части самого крупного ледника Полярного Урала. Именно это обстоятельство позволило участникам экспедиции зафиксировать границы ледника», — отметили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что, по состоянию на 1 сентября, ледник был освобожден от снега на 90 процентов.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что в ледниках большинство вирусов спустя долгое время остаются жизнеспособными. Он отметил, что долгое время сохраняются в могильниках бактерии сибирской язвы, поражающие животных, и вирус оспы.

Ледник Иган является важнейшим местом для ученых по исследованию контроля за изменением климата на планете. Свое название он получил в честь Института географии Академии наук.