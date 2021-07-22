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Российский вирусолог оценил опасность найденных в древнем леднике вирусов

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Фото: Sun Fei / Globallookpress.com

Большинство вирусов спустя долгое время остаются жизнеспособными, однако опасность найденных в древних ледниках Тибета вирусов подтвердить нельзя. Такое мнение высказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью «Газете.ру».

«Представляют ли они опасность — сказать сейчас нельзя. Необходимо определить, к какому семейству, какому классу и какому порядку они принадлежат. Многообразие вирусов сейчас колоссальное в связи с новыми технологиями, они разные и отличаются по жизнеспособности», — так российский вирусолог оценил сведения о 33 вирусах, найденных в леднике.

По словам Бутенко, вирусы могут быть жизнеспособными, так как известны случаи их сохранения. Он отметил, что долгое время сохраняются в могильниках бактерии сибирской язвы, поражающие животных, и вирус оспы.

Ранее сообщалось, что ученые Университета штата Огайо в США обнаружили в ледниках Тибетского плато в Китае сохранившиеся древние вирусы возрастом более десяти тысяч лет. Во льду содержится генетический материал 33 вирусов. О существовании четырех из них уже известно науке, однако 29 были обнаружены впервые. Около половины вирусов благодаря замерзанию остались живыми.

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