России предрекли волну эпидемий из-за потепления

Изменения климата приводят к тому, что на территории России все чаще фиксируют появление и распространение болезней, характерных для более теплых регионов. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Через 10-15 лет серьезной проблемой для страны могут стать эпидемии таких опасных заболеваний, как малярия, желтая лихорадка и других, предрекает специалист.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила.

Глобальное потепление и сопутствующие трудности

По словам Андрея Кондрахина, климат в России становится все более подходящим для насекомых-переносчиков опасных вирусных заболеваний. Несмотря на то, что в холодное время года они чаще умирают, летом их часто завозят путешественники, после чего комары и мухи быстро размножаются в российских регионах.

«Все идет к тому, что опасных вирусных болезней у нас будет становиться все больше, — заметил врач. — Казалось бы, где Западный Нил, а где мы? Но насекомые попадают к нам довольно легко: в чемоданах путешественников, переносятся теплыми воздушными потоками — это совсем несложно. И, несмотря на то, что зимой пока что они у нас умирают, в следующий сезон ситуация повторяется. Чем теплее будет становиться климат, чем мягче зимы, тем более благоприятными будут условия для насекомых-переносчиков болезней, постепенно они начнут ассимилироваться».

Материалы по теме Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция? «Стало больше разрывов легких» Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?

Кондрахин уверен, что со временем такая тяжелая тропическая болезнь, как малярия, станет рутинной и для России. То же, например, и с желтой лихорадкой, вирусом японского энцефалита, вызывающего воспаление мозга, считает врач.

«И все же такое будет наблюдаться не по всей стране, — успокоил специалист. — Для комаров крайне важен не только теплый, но и влажный климат, поэтому, скорее всего, до той же Москвы эпидемия не дойдет, как и до других крупных российских городов».

Он добавил, что, поскольку перемена климата и появление новых болезней на территории России неизбежны, необходимо уже сейчас готовиться к тому, чтобы отразить возможные эпидемии.

«У нас и раньше были свои проблемы вроде клещей, которые переносят энцефалит и болезнь Лайма. Теперь они стали просыпаться раньше. Лет через 10-15 к этому могут добавиться мухи, переносящие брюшной тиф, холеру и дизентерию и другие, раньше казавшиеся нам экзотическими, болезни», — резюмировал Кондрахин.

21 августа в Роспотребнадзоре рассказали, что через укус комара человеку могут передаваться также дирофилярия, японский энцефалит, а также лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.