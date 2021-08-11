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Раскрыты подробности первой смерти от новой неизлечимой лихорадки

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Фото: Artem Mikryukov / Reuters
В ВОЗ раскрыли подробности первого летального исхода от нового вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла подробности о новой неизлечимой лихорадке Марбург, которая похожа на ранее распространившуюся по африканскому континенту Эболу. Об этом сообщает британское издание Metro.

Первую смерть от нового вируса Марбург зафиксировали в Гвинее 10 августа. Мужчина умер 2 августа, а симптомы болезни начали проявляться 25 июля. Три члена семьи погибшего находятся под наблюдением врачей.

По данным ВОЗ, уровень смертности от вируса Марбург достигает 88 процентов. Сообщается, что он может передаваться от животных к человеку, в частности, вирус переносится летучими мышами. Более того, человек может заразиться от другого человека через контакт с жидкостями организма инфицированного. Лихорадка проявляется через стандартные симптомы — высокая температура, сильная головная боль и дискомфорт в теле. У некоторых пациентов диагностируют кровотечения через глаза и уши.

«Мы работаем с органами здравоохранения, чтобы принять быстрые ответные меры, основанные на прошлом опыте и знаниях Гвинеи в борьбе с лихорадкой Эбола, которая передается аналогичным образом», — рассказала директор африканского бюро ВОЗ Матшидисо Моэти (Matshidiso Moeti).

Официальные лица заявили, что угроза, исходящая от вируса, в настоящее время высока на национальном и региональном уровне, но низка в глобальном масштабе.

В феврале в Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола. Летальные исходы были в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

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