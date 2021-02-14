Мир
 
Последние новости
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале
МВФ подвел итоги миссии на Украине
Футболисты английского клуба решили отказаться от акции BLM
Назван правильный способ смотреть телевизор
Байден призвал не ставить под сомнение суть обвинений против Трампа
Раскрыт неожиданный признак одного из самых опасных видов рака
Стало известно о переживаниях Трампа по поводу импичмента
Подсчитано количество скрытых утечек данных россиян
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря вакцине
Новости партнеров
Прослушать новость

Смертельные случаи лихорадки Эбола зафиксировали в Гвинее впервые с 2016 года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Baz Ratner / REUTERS

В Гвинее зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Реми Ламаха, передает ТАССсо ссылкой на агентство AFP.

Как уточнил министр, летальные исходы зафиксированы в районе юго-восточной провинции Нзерекоре. «Мы очень обеспокоены», — добавил Ламаха.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Андханом Гебрейесус сообщил, что появилась информация о двух возможных случаях заражения Эболой. На данный момент проводятся подтверждающие тестирования.

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она вышла за пределы страны и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал и Мали. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде европейских стран и в США. Вирусом оказались заражены свыше 30 тысяч человек, более 12 тысяч из них умерли.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые рассчитали возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Роспотребнадзор прокомментировал данные о возможном появлении «Болезни X»
Ученый предупредил о появлении смертельно опасной «Болезни X»