Смертельные случаи лихорадки Эбола зафиксировали в Гвинее впервые с 2016 года

В Гвинее зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Реми Ламаха, передает ТАССсо ссылкой на агентство AFP.

Как уточнил министр, летальные исходы зафиксированы в районе юго-восточной провинции Нзерекоре. «Мы очень обеспокоены», — добавил Ламаха.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Андханом Гебрейесус сообщил, что появилась информация о двух возможных случаях заражения Эболой. На данный момент проводятся подтверждающие тестирования.

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она вышла за пределы страны и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал и Мали. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде европейских стран и в США. Вирусом оказались заражены свыше 30 тысяч человек, более 12 тысяч из них умерли.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



