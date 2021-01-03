Ученые рассчитали возможность возникновения пандемии «Болезни X»

Данные о том, что в Демократической Республике Конго (ДРК) есть признаки возникновения новой смертельно опасной «Болезни X», не означают, что человечеству что-то угрожает. Об этом телеканалу «Звезда» заявил российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Надо это изучать и иметь в виду, выделять средства на такие работы, но опасности я не вижу», — добавил ученый, отметив, что считает последние публикации на эту тему попыткой «сделать сенсацию на пустом месте».

Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также полагает, что имеющиеся данные пока не свидетельствуют о новом опасном заболевании. «Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно», — цитирует его РИА Новости.

Описанный в ДРК случай пациентки с ранними симптомами геморрагической лихорадки, тесты которой дали отрицательный результат на все известные инфекции, Горелов списал на возможные геморрагические и аллергические васкулиты, а также неинфекционные заболевания, врожденную ломкость сосудов и проявление аутоиммунных заболеваний.

31 декабря микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, заявил, что у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на вирус Эбола и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что заболевшая женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым вирусом. Гипотетическую инфекцию он назвал «Болезнью X». Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов летальности Эболы.