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В Гвинее зафиксировали первый случай смерти от неизлечимой лихорадки

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Фото: Misha Hussain / Reuters

Власти Гвинеи зафиксировали первый случай смерти от геморрагической лихорадки Марбург, которая в настоящее время неизлечима. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Случай крайне заразной лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад также выявили геморрагическую лихорадку Эбола. На данный момент образцы исследовали в двух лабораториях, а также направили в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.

Как сообщили в ВОЗ, лихорадка Марбург принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой, и передается тем же путем. До этого случаи заражения этим вирусом были выявлены в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

В феврале в Гвинее зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Летальные исходы были в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она вышла за пределы страны и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал и Мали. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде европейских стран и в США. Вирусом оказались заражены свыше 30 тысяч человек, более 12 тысяч из них умерли.

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