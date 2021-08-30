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В Роспотребнадзоре предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор: в России осенью появятся комары-переносчики лихорадки Западного Нила
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Фото: globallookpress.com

Осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Об этом предупредил Роспотребнадзор, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в этом году из-за обилия осадков количество комаров, которые являются переносчиками лихорадки, может увеличиться. Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор рекомендует россиянам при посещении парков и зон отдыха на берегу водоема носить светлую одежду, которая закрывает тело. Кроме того, необходимо пользоваться защитным спреем от насекомых.

По данным Роспотребнадзора, более 80 процентов случаев заболевания лихорадкой Западного Нила регистрируются в Южном федеральном округе. В ведомстве пояснили, что в этом году показатель заболеваемости не превышает средних значений.

Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь, которая протекает у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях (от одного до пяти процентов) лихорадка становится причиной поражения центральной нервной системы — из-за этого возникает менингит, менингоэнцефалит или острый вялый паралич.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что через укус комара человеку могут передаваться также дирофилярия, японский энцефалит, а также лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.

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