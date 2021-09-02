МЧС начало поиск «главной радиоактивной свалки» Карского моря

Специалисты входящего в состав МЧС аэромобильного отряда «Центроспас» начали поиск «главной радиоактивной свалки» в Карском море. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщи руководитель отряда Евгений Линейцев, пишет РИА Новости.

Уточняется, что такие арктические экспедиции проводятся ежегодно, а текущая началась в минувшую субботу, 28 августа. В поисках задействован малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

В четырех заливах Карского моря лежит огромное количество радиоактивных отходов, оставшихся после испытаний ядерного оружия на архипелаге Новая Земля. По данным МЧС, только в Новоземельской впадине, глубина которой местами превышает 500 метров, захоронено порядка 1,2 тысячи радиоактивных объектов. По этой причине Карское море часто называют арктическим «ядерным могильником».

Известно также, что в рамках экспедиции по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов специалисты отряда «Центроспас» обнаружили в заливе Амбросиева атомный реактор подводной лодки К-19.