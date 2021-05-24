В России нашли массовое захоронение военнопленных времен Великой Отечественной

В селе Лушниковка Воронежской области обнаружили массовое захоронение советских военнопленных. На этом месте находился транзитный лагерь. Об этом сообщил руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин, передает ТАСС.

По его словам, поиски объекта велись давно. Транзитный лагерь входил в систему ДУЛАГ-191, где во время Великой Отечественной войны военнопленных привлекали к строительству секретной железной дороги «Берлинка». Для проведения операции создали 17 лагерей военнопленных, в которых находились 70 тысяч человек. Из них около 10 тысяч погибли.

«На территории лагеря [за все время его существования] базировалось свыше 50 тысяч человек, в том числе женщины и дети. Во время нахождения в лагере погибли более 8,5 тысячи человек», — рассказал Сегодин.

Представитель поискового объединения Виктор Стрелкин отметил, что транзитный лагерь ДУЛАГ-191 считался самым крупным в Воронежской области, а в Центрально-Черноземном регионе — прифронтовым. На постоянной основе здесь находились не менее 5 тысяч человек, а ежедневно погибали около 60 пленных. Из Новороссийска, Сталинграда, с Кавказа и Воронежского фронта каждый день поступали новые пленные — около 800 человек.

«Здесь их сортировали, одних направляли в рабочие лагеря на строительство железной дороги "Берлинка", других эшелонами пересылали в лагеря на территории Украины и в Европу», — сообщил Стрелкин агентству.

Ранее в Псковской области нашли массовое захоронение 188 человек, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. По словам представителя Следственного комитета Светланы Петренко, половина из останков принадлежит детям.