В Арктике реконструировали полет первого полярного летчика России в 1914 году

В Арктике реконструировали полет 1914 года в поисках пропавшей экспедиции Седова

Специалисты Русского географического общества и военные исследователи реконструировали маршрут полетов первого полярного летчика России Яна Нагурского, который в 1914 году искал пропавшую экспедицию Георгия Седова в районе Новой Земли. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, пресс-релиз опубликован на сайте Министерства обороны России.

Поручик Ян Нагурский начал поиски экспедиции Седова 7 августа 1914 года — тогда он вылетел на гидросамолете из губы Крестовой Новой Земли. Когда пилот прибыл к берегам Северного острова, они с матросом Евгением Кузнецовым собрали биплан. Вместе они выполнили пять полетов в поисках экспедиции и дважды ремонтировали воздушное судно.

Для исторической реконструкции исследователи использовали два вертолета Ми-8. В полет экипаж отправился от памятного знака, который установлен при въезде в аэропорт Рогачево в год 105-летия полета Яна Нагурского.

Специалисты Русского географического общества и военные исследователи пролетели мимо мыса Борисова, полуострова Адмиралтейства, Архангельской губы и острова Панкратьева.

Ранее российские исследователи начали экспедицию по изучению моржей и белых медведей. Первая группа ученых останется на мысе Желания северной оконечности острова Северный Новой Земли, вторая — отправится к Оранским островам, Земле Франца-Иосифа и острову Виктория, где будут обследованы лежбища атлантического моржа.