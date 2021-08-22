В России испытали новый комплекс мониторинга кораблей в Арктике

В России испытали комплекс для отслеживания морской обстановки в Арктическом регионе

В России на мобильной платформе провели испытания нового комплекса мониторинга кораблей «Стратегия», разработанного Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в концерн «РТИ Системы»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «РТИ Системы».

«Поставив программно-аналитический комплекс на мобильную платформу, мы многократно увеличиваем сферы применения "Стратегии"», — рассказали представители концерна. Отмечается, что данный комплекс можно будет использовать в труднодоступных местах российского арктического побережья. Впервые он был представлен на международном форуме «Армия-2021».

По данным компании, «Стратегия» предназначена для отслеживания морской обстановки, информационной поддержки средств дальнего обнаружения и выработки рекомендаций для принятия решений в сфере регулирования судопотоков в морях и средней океанской зоне.

Кроме информационно-разведывательных задач, «Стратегия» также выполняет аналитические функции. По словам представителей концерна, комплекс может указывать на отклонения от нормального курса судоходства для выявления потенциальных проблем безопасности мореплавания.

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