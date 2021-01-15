США испытают в Арктике «убийцу» генерала Сулеймани

В отчете за 2020 год Управления по тестированию и оценке Пентагона утверждается, что высокоточная ракета AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) класса «воздух-земля», вероятно, использованная для убийства иранского генерала Касема Сулеймани, будет испытана в Арктике. Об этом сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что в опубликованном 14 января документе отмечается «необходимость проведения испытаний в экстремальных холодных погодных условиях для оценки способности оружия действовать в становящемся стратегически важном арктическом регионе». Там же сообщается, что при эксплуатации AGM-179A JAGM выявлен ряд сложностей с данной ракетой, в частности ранняя детонация боеголовки и проблема интеграции оружия с ударным вертолетом.

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В июне 2020 года журнал Popular Mechanics написал, что американская «супер-пупер-ракета», которой, вероятно, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), имеет круговое вероятное отклонение 14 дюймов (менее 35 сантиметров).

3 января 2020 года США нанесли удар по аэропорту Багдада (Ирак), который привел к гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В ответ на это 8 января того же года КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани».