Российские исследователи начали экспедицию по изучению моржей и белых медведей

Научная экспедиция по изучению моржей и белых медведей стартовала из Архангельска

Научно-исследовательская экспедиция на судне «Иван Петров» вышла из Архангельска 13 августа. Целью исследователей является изучение белых медведей и моржей в естественной среде обитания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба компании «Роснефть».

Ученые разделятся на две группы. Первая останется на мысе Желания северной оконечности острова Северный Новой Земли, где находится база нацпарка «Русская Арктика». Исследователи в составе этой группы начнут наблюдать за жизнью белых медведей. Вторая группа отправится к Оранским островам, Земле Франца-Иосифа и острову Виктория, где будут обследованы лежбища атлантического моржа.

«Мы будем отбирать пробы бентоса — кормовой базы, придонных животных, чтобы изучить кормовую базу моржа, также мы будем исследовать бентос при помощи видеосъемки, у нас на борту есть подводные работы и камеры», — рассказала заместитель начальника отдела флота и экспедиционного обеспечения Центра морских исследований МГУ Виктория Мельникова.

Во время экспедиции планируется исследовать генетическое разнообразие животных, их миграцию, а также наличие заболеваний и загрязнений. Кроме того, ученые займутся установкой фотоловушек, для оценки состава залегающих на арктических островах животных.

Ранее российские исследователи начали обучать нейросеть распознаванию индивидуальных особенностей морд моржей. В случае успешного завершения обучения нейросети смогут идентифицировать моржей по особым приметам: морщинам около носа, глазам, шрамам, царапинам, пятнам на коже, сколам и трещинам на клыках.