На Таймыре исследователи засняли переправу 70 тысяч оленей через реку

На Таймыре исследователям удалось заснять впечатляющее зрелище. На полуострове началась переправа 70 тысяч оленей через реку Хатанга. Об этом сообщил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского Федерального университета Александр Савченко на своей странице в Facebook.

«На участке реки в десять километров только визуально отмечено не менее 70 тысяч особей. Практически непрерывная живая река из голов и рогов», — написал Савченко.

Фото: страница Александра Савченко на Facebook 1 /3

Кроме того он отметил, что ошейниками и радиопередатчиками удалось пометить четверых оленей.

Ранее на Таймыре ученые надели ошейники со спутниковыми радиомаяками на плывущих оленей, чтобы проследить путь их миграции. Во Всемирном фонде дикой природы России пояснили, что спутниковые ошейники помогают следить за поведением особей, а также искать места их скопления во время пересчета их численности.