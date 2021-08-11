На российском севере диких оленей расстреляли «из интереса»

На севере Красноярского края, вблизи поселка Хатанга, обнаружили погибшими более полусотни оленей. Часть из них была расстреляна неизвестными, сообщает региональное ГУ МВД.

Информация о гибели животных поступила в полицию от природоохранного инспектора. Погибшие дикие северные олени были им обнаружены в пяти километрах от села Хатанга вниз по течению одноименной реки.

По оценке российских полицейских, погибло 56 животных. У двоих из них, взрослых особей, нашли огнестрельные ранения. Остальную массу погибших зверей составили телята. По предположению правоохранителей, они в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, их тела прибило к берегу. На их тушах повреждений не нашли.

«Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что инцидент произошел в ночь на 3 августа. По их данным, раненными человеком оказались десятки оленей. Местные охотники считают, что животных расстреляли браконьеры из «спортивного интереса».

В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

