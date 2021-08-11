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На российском севере диких оленей расстреляли «из интереса»

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Фото: хатанга.рф
В Красноярском крае десятки северных оленей обнаружили погибшими после расстрела

На севере Красноярского края, вблизи поселка Хатанга, обнаружили погибшими более полусотни оленей. Часть из них была расстреляна неизвестными, сообщает региональное ГУ МВД.

Информация о гибели животных поступила в полицию от природоохранного инспектора. Погибшие дикие северные олени были им обнаружены в пяти километрах от села Хатанга вниз по течению одноименной реки.

По оценке российских полицейских, погибло 56 животных. У двоих из них, взрослых особей, нашли огнестрельные ранения. Остальную массу погибших зверей составили телята. По предположению правоохранителей, они в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, их тела прибило к берегу. На их тушах повреждений не нашли.

«Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что инцидент произошел в ночь на 3 августа. По их данным, раненными человеком оказались десятки оленей. Местные охотники считают, что животных расстреляли браконьеры из «спортивного интереса».

В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

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