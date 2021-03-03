На Ямале стало больше северных оленей

Численность дикого северного оленя на Ямале выросла на 16 процентов за последние семь лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Я люблю Арктику».

Согласно последним подсчетам, количество особей превышает 20 тысяч. С 2015 года на дикого северного оленя запрещено вести охоту. Подобное ограничение продлили до 2024 года.

Ранее фермеры Владимирской области рассказали, как уже десять лет разводят домашних северных оленей. Животные пребывают с Ямала в деревню Ючмер, откуда их разбирают другие хозяйства. Оленей разбирают так быстро, что заводчики не успевают давать имена.