Северных оленей начали разводить во Владимирской области

Фермеры в Петушинском районе Владимирской области уже десять лет разводят домашних северных оленей. Животные пребывают с Ямала в деревню Ючмер, откуда их разбирают другие хозяйства, сообщает телеканал «Вести Владимир».

Еще в декабре у владимирских заводчиков было более 30 особей на передержке, сейчас остались только пятилетний самец и беременная двухлетняя самка. Остальных животных уже отдали новым владельцам. Их разбирают так быстро, что заводчики не успевают давать им имена.

Фермер Илья Шевяков рассказал журналистам, что привезенный из Арктики олень сначала проходит карантин, его прививают и приучают к новому месту. Их необходимо постоянно выгуливать, а от питания средней полосы у них вздутие, поэтому приходится заготавливать сенаж из-за отсутствия ягеля. Сейчас в регионе установилась комфортная для животного погода, минус 15-20 градусов, для них это сравнимо с весной. С наступлением таких холодов у животных отрастает шесть, которая сохраняет тепло.

Владимирцы разводят серых оленей, потому что белые встречаются реже и стоят дороже, а живучесть у них ниже из-за слабого здоровья. В домашних условиях особь может прожить до 28 лет.