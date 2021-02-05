На Ямале разработают стандарт по возмещению ущерба за погибшего северного оленя

На Ямале создадут рабочую группу по установке регионального стандарта компенсации ущерба за погибшего при несчастном случае домашнего северного оленя, сообщает «Север-Пресс».

«Рабочей группе в первую очередь необходимо понять, сможем ли установить расценки на региональном уровне, либо это вопрос регулирования на федеральном уровне. Но твердая такса на такие случаи, безусловно, нужна», — сказал председатель развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад.

По его словам, чаще олени гибнут там, где хорошо развита сеть автомобильных дорог. Это Ноябрьск, Лабытнанги, Тазовский, Пуровский, Приуральский и Надымский районы. При этом достоверной статистики по таким авариям нет, так как нередко водители расплачиваются с оленеводами на месте.

Еще одна причина гибели животных — деятельность предприятий ТЭКа на межселенной территории. Руководитель тазовского филиала ассоциации «Ямал – потомкам!» Виталий Сатыков отметил, что крупные предприятия готовы возмещать тундровикам ущерб в случае смерти оленей, но для этого нужны конкретные расценки.