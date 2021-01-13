Диких северных оленей на Ямале пересчитают с помощью дронов

Проживающее на Ямале дикое поголовье северных оленей дересчитают с помощью дронов, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В ходе встречи с учеными губернатор региона Дмитрий Артюхов предложил им использовать беспилотники, которые в прошлом году поступили на службу в «Ямалспас». «Напишите техническое задание, в каких районах и в какой период это необходимо, и мы выделим технику», — сказал он.

Глава ЯНАО также поддержал идею создать программу исследования флоры и фауны острова Белый, который считается самой северной точкой Ямала с уникальной природой.

До сих пор власти округа не обладают данными о численности диких оленей на территории ЯНАО. В ходе облетов вертолетов было замечено только несколько десятков животных. Местных жители считают, что речь может идти о нескольких тысячах особей.

В октябре прошлого года сообщалось, что северных оленей собирались посчитать с воздуха в ходе авиаучета и пометить маячками несколько животных.

С 2015 года в Ямало-Ненецком округе действует мораторий на охоту на дикого северного оленя, он продлен до 2024 года.