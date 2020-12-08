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В нацпроект «Экология» предложили включить программу защиты северного оленя

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Фото: Public Domain / Wikimedia

В национальный проект «Экология» предложили включить программу защиты северного оленя ради сохранения популяции этого вида, численность которого стремительно сокращается. С такой инициативой выступил экспертный центр «Проектный офис развития Арктики», передает ТАСС.

Координатор экспертного совета центра Александр Воротников объяснил, что изменение климата и промышленная деятельность, а также распространение случаев браконьерства негативно сказываются на состоянии популяций.

«Экспертный центр предлагает внести дикого северного оленя в список специальных программ, направленных на увеличение популяции редких видов животных, национального проекта "Экология"», — резюмировал Воротников, добавив, что соответствующее обращение направлено в Министерство природных ресурсов и экологии России.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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