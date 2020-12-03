В Нижегородской области отчитались о реализации нацпроекта «Экология»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался перед главой Минприроды России Александром Козловым о реализации в регионе нацпроекта «Экология». Об этом пишет портал kp.ru.

По словам Никитина, в области завершили свалки твердых коммунальных отходов «Игумново» в Дзержинске и шлаконакопителя «Белое море». Работы по обезвреживанию свалки промышленных отходов под названием «Черная дыра» продолжаются, их планируется закончить к концу 2021 года. Также ведутся работы по ликвидации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода — их завершат в 2022-м.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».