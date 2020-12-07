Россиянам объяснят тонкости утилизации батареек

В России с 7 по 20 декабря пройдет просветительская акция «Утилизируй правильно и модно», которая посвящена переработке батареек и использованию аккумуляторов. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология», его цель — объяснить школьникам важность переработки батареек и использования аккумуляторов. В акции примут участие блогеры, которые объяснят, как утилизировать батарейки, в видеоуроках.

Формирование системы обращения с опасными отходами, к которым также относятся батарейки, — одна из целей национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».