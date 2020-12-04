На оздоровление Волги направили более трех миллиардов рублей

На оздоровление Волги в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» было направлено 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Нижегородская область опережающими темпами реализует федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Сейчас регион является лидером по количеству строящихся объектов и занимает первое место по объему выделенной субсидии», — отмечается в сообщении правительства региона.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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