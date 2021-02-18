В Плейстоценовый парк в Якутии завезут бизонов

В Плейстоценовый парк Якутии доставят очередную партию степных бизонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Республики Саха в Москве.

Животных привезут из Латвии, где недавно открылась ферма по их разведению. По словам экспертов, бизоны обитали на территории Якутии одновременно с мамонтами. Они убеждены, что с помощью восстановления популяции травоядных в тундре, на месте вытоптанных животными лишайников и мхов, вырастут травы и злаки. Это позволит восстановить прежнюю экосистему.

Плейстоценовый парк основал российский ученый-эколог Сергей Зимов. Общая площадь парка – 20 квадратных километров. В нем обитает нескольких видов крупных травоядных животных — северных оленей, якутских лошадей, лосей, степных бизонов, зубров, овцебыков, яков, калмыцких коров и овец.

Ранее стало известно, что в Якутии хотят создать биотехнологический кластер. Планы касаются строительства ряда крупных медицинских центров в Якутске и в районах, и заканчивая, например, развитием биотехнологий в Якутии, созданием биобанка.