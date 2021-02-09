В Якутии хотят создать биотехнологический кластер, заявил глава республики Айсен Николаев. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас поступает много предложений по здравоохранению. «От строительства ряда крупных медицинских центров в Якутске и в районах, и заканчивая, например, развитием биотехнологий в Якутии, созданием биобанка», — сказал Николаев.

Глава республики добавил, что коронавирус выявил слабые стороны системы здравоохранения региона, поэтому теперь главной задачей стало сделать эту систему более ориентированной на человека.

Ранее власти Якутии запланировали вдвое сократить уровень бедности в Арктике к 2030 году в рамках стратегии развития Арктической зоны региона. Согласно планам, доля ветхого и аварийного жилого фонда должна сократиться в 5,3 раза.