В Якутии вручены гранты на поддержку и укрепление национального кинопроизводства

В Якутске состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям конкурса на предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. От имени правительства республики победителей поздравил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер Сергей Местников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы республики.

«В последние годы в республике динамично развивается киноотрасль. Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев лично уделяет пристальное внимание вопросам поддержки кинопроизводства. По его решению, начиная с 2020 года, из бюджета республики будут выделяться субсидии, грантовая поддержка кинопроизводству. Несмотря на то, что много средств направляется на борьбу с пандемией коронавируса, выделено финансирование и проведён конкурс», — резюмировал Сергей Местников.

Зампред главы правительства Якутии сообщил, что на участие в конкурсе поступило 46 заявок. Республиканская конкурсная комиссия из них отобрала лучшие, три из которых относятся к анимации и детскому кино. Вице-премьер отметил, что на встрече с главой республики по вопросам развития кино, Айсен Николаев указал уделить особое внимание этим направлениям. Глава республики также дал поручение провести работу по укреплению материально-технической базы компании «Сахафильм». Сергей Местников сказал, что данная база будет доступна всем кинопроизводителям республики.

«Мы должны культивировать не только само производство, но и показ кино по всей республике. Сегодня Якутская киносеть проводит работу с муниципальными образованиями в данном направлении, и наша обязанность оказать поддержку развитию кинопроката внутри региона для того, чтобы население приобщалось через кино к культуре и духовности», — озвучил Местников.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов в своем выступлении пожелал кинематографистам исполнения всех планов, чтобы их продукция в следующем году появилась на экранах республики и страны.

Сертификат в направлении «Авторское кино» (1 миллион 698 тысяч рублей) вручен Ивану Сивцеву (фильм «Белый ангел тундры»); в направлении «Экранизация произведений якутской литературы» (3 миллиона 196 тысяч рублей) Константину Тимофееву (фильм «Лоокуут уонна Ньургуhун»); в направлении «Анимационное кино» (1 миллион 498 тысяч рублей) Евгению Осипову (фильм Whisper of the wind («Шепот ветра»)); в направлении «Анимационное кино» (998 тысяч рублей) Семену Ермолаеву (фильм «Тойтой Боотур»); в направлении «Детское кино» (5 миллионов 496 тысяч рублей) Дмитрию Давыдову (фильм «Песни лета»); в направлении «Дебютное кино» (4 миллиона 994 тысяч рублей) Марианне Скрыбыкиной (фильм «Хаар Кынат»); в направлении «Документальное кино» (2 миллиона 117 тысяч рублей) Тамаре Обутовой (фильм «Кэт Марсден. Апокатастасис»).

От имени победителей конкурса на предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства с ответным словом выступил режиссер Дмитрий Давыдов. Он поблагодарил главу и правительство республики за поддержку кинопроизводства и пожелал своим коллегам успехов в дальнейшей работе.