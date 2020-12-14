В Якутии начали производить тонизирующие напитки из арктических растений

В Якутии начали производить безкофеиновые тонизирующие напитки из арктических растений. Об этом ТАСС рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Борис Кершенгольц.

По его словам, в институте разработали специальную добавку, которую финансово-агропромышленная корпорация «Якутия» начала вносить в алкогольные лечебные бальзамы. Например, в бальзаме «Якутский» содержатся вещества из 41 природного компонента, «Эрчим» — из 26.

Летом компания начала выпускать тонизирующий безалкогольный безкофеиновый напиток Yakutia Energy Secret (YES). «Он интересен спортсменам, поскольку не содержит компоненты, которые могли бы быть отнесены к допингу. И вообще всем тем, кто следит за своим здоровьем, так как рецептура основана на традиционных натуральных продуктах», — сказал ученый.

Микродобавками ягеля начал пользоваться Якутский хлебокомбинат, впустив ягелевый хлеб. Такие хлебобулочные изделия обогащены многими макро- и микроэлементами, витаминами A, C. Благодаря микродобавкам срок хранения выпечки продлевается до семи дней, поэтому его могут брать с собой охотники, рыбаки и людей, работающих в отдаленных районах.