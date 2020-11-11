Испытания лекарства от COVID-19 из ягеля и коры березы пройдут в Якутии

В Якутске начался второй этап испытаний биопрепарата «Бетукладин» из ягеля и коры березы для профилактики и лечения COVID-19. Об этом ТАСС рассказал главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.

Первая серия испытаний проходила в августе с участием медиков и пациентов больницы №2 в Якутске. «Из 33 медицинских работников, работавших в "красной зоне" и принимавших препарат, заболел только один, причем в очень легкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали "Бетукладин", заболели более десяти процентов», — сказал ученый.

В рамках первой фазы также проходило тестирование препарата для реабилитация переболевших инфекцией с пневмонией в тяжелой форме. «Отмечена быстрая и эффективная регрессия остаточных явлений. Люди выходили из этого постковидного состояния буквально за неделю, за десять дней», отметил собеседник агентства.

Для проведения второй фазы медикам передали около 6,4 тысяч доз лекарства, в течение месяца его будут испытывать и в больницах, и поликлиниках. По окончании тестирования в Роспотребнадзор будет подана документация для регистрации препарата в качестве биоактивной добавки при борьбе с вирусом.

По словам разработчиков, «Бетукладин» обладает высокой противовирусной, антибактериальной, иммуномодуляторной и антитромбиновой активностью. Он эффективен в отношении всех механизмов патогенеза действия вируса SARS-CoV-2 на организм человека.