В российском регионе откроют центр непрерывного повышения мастерства педагогов

В Якутии появится первый центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. В регионе это первый такой центр, его создадут в рамках нацпроекта «Образование», пишет ТАСС со ссылкой на Институт развития образования и повышения квалификации в Якутске.

В центре будут обеспечены условия для планомерного повышения квалификации местных педагогов. Им предоставят доступ к дополнительным профессиональным программам, а также помогут в освоении новых компетенций, прохождении стажировок и участии в программах обмена опытом.

«По итогам отбора на создание центра из федерального бюджета в 2021 году в Якутию направят 10,9 миллиона рублей», — заявили в Институт развития образования и повышения квалификации.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». Входящий в него проект «Учитель будущего» предполагает, что в стране появится национальная система профессионального роста педагогов, и к концу 2024 года половина учителей повысит квалификацию. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России. Общий бюджет нацпроекта «Образование» составит 784,5 миллиарда рублей.