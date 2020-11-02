Бедность в Арктической зоне Якутии сократят вдвое к 2030 году

Власти Якутии запланировали вдвое сократить уровень бедности в Арктике к 2030 году в рамках стратегии развития Арктической зоны региона, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью ТАСС.

«По инновационному сценарию, реализация стратегии предполагает снижение уровня бедности в арктической зоне к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года, уровня общей безработицы — до 8,3 процента, сокращение доли ветхого и аварийного жилого фонда в 5,3 раза», — сказал Николаев.

Он отметил, что территория арктической Якутии занимает 1,6 миллиона квадратных километров, там находится множество труднодоступных населенных пунктов, нет круглогодичных дорог и инфраструктуры. Развитие этих земель для региональные власти считают стратегически важной задачей.

По данным на 2019 год, в Арктической зоне республики уровень бедности оценивается в 20 процентов. Основными факторами формирования бедности среди населения считаются высокие цены, безработица, низкие зарплаты в сельском хозяйстве, опережающие темпы роста среднедушевых денежных доходов населения.

Ранее глава Якутии утвердил стратегию социально-экономического развития Арктической зоны до 2035 года.