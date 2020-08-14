Якутия приняла стратегию социально-экономического развития Арктической зоны

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ, утвердивший стратегию социально-экономического развития Арктической зоны до 2035 года.

«Развитие региона должно быть комплексным, что предполагает создание информационной телекоммуникационной инфраструктуры и использование новейших технологий. При этом большое внимание следует уделить и проблемам экологической безопасности, — считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. — В российской Арктике проживает более 1,2 миллиона человек, их нужно обеспечить работой, создать условия жизни, чтобы они не бросали свои поселения».

«Глава республики Айсен Николаев уделяет очень большое внимание развитию региона, — отметил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. — Для Якутии Арктика — это в первую очередь сохранение наследия коренных малочисленных народов Севера. Региональное правительство активно взаимодействует с Федеральным агентством по делам национальностей, участвует в проекте "Дети Арктики" по образовательным программам для детей коренных малочисленным народом. И в целом республика может служить примером для других, каким образцом можно работать с коренными малочисленными народами».

Кроме того, по словам эксперта, Якутия активно участвует в процессах развития Арктики. И пакет документов принятый недавно Госдумой по поддержке предпринимательства в Арктике даст дополнительный импульс развитию улусов Республики Саха (Якутия).

В ближайшие годы в Арктике запланировано строительство школ, детских садов, объектов ЖКХ, энергетики и культуры. Будут внедрены проекты в рамках комплексного развития сельских территорий, а также введено более 150 тысяч квадратных метров жилья. В рамках различных инвестиционных программ в республике в ближайшие три года планируется строительство пяти школ, детского сада, этнокультурного центра, пожарного депо, 17 котельных, 12 автоматизированных дизельных электростанций и одной ветряной электрической станции. В этом году для совершенствования «северного завоза» начато строительство торгово-логистических центров.

Якутия — лидер среди российских регионов в защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера — в регионе действует закон об этнологической экспертизе. На сегодня общая стоимость возмещения от недропользователей составляет более 500 миллионов рублей.

В последние годы развитию Арктики уделяется особо пристальное внимание. В мае 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о дополнительном включении 8 районов Республики Саха (Якутия) в состав Арктической зоны Российской Федерации. Теперь площадь территории якутской Арктики составляет более половины всей территории республики. В ней проживает около 68 тысяч человек.

В декабре 2018 года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил о создании Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Реализация стратегии предполагается в три этапа. До 2024 года планируется создание условий институционального и инфраструктурного характера. При этом значения ключевых показателей социального развития Арктической зоны должны достичь уровня не ниже среднероссийского. На втором этапе (2025-2029 годы) будут реализованы ключевые инвестиционные и инфраструктурные проекты, начнется реновация районных центров и опорных населенных пунктов. На третьем этапе (2030-2035 годы) будут реализованы меры социально-экономического развития, направленные на опережающий общероссийские темпы рост показателей, характеризующих качество жизни и доходы населения.