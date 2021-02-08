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Якутянки станцевали на сильном морозе и попали на видео

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В сети появилось видео, на котором якутянки танцуют в парке на сорокаградусном морозе, сообщает РИА Новости.

На сайте регионального правительства отмечают, что ролик сразу набрал популярность в сети. По словам организатора мероприятия, председателя общественной организации «Центр Калланетики и Танца» Марины Кузьминой, в танце приняли участие около 30 женщин предпенсионного и пенсионного возраста.

Он отметила, что в тот день на улице стоял чудесный мороз, а у всех женщин было «приподнятое, радостное настроение».

Ранее в Якутии разрешили выйти из режима самоизоляции жителям региона старше 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса.

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SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
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