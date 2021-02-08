Якутянки станцевали на сильном морозе и попали на видео

В сети появилось видео, на котором якутянки танцуют в парке на сорокаградусном морозе, сообщает РИА Новости.

На сайте регионального правительства отмечают, что ролик сразу набрал популярность в сети. По словам организатора мероприятия, председателя общественной организации «Центр Калланетики и Танца» Марины Кузьминой, в танце приняли участие около 30 женщин предпенсионного и пенсионного возраста.

Он отметила, что в тот день на улице стоял чудесный мороз, а у всех женщин было «приподнятое, радостное настроение».

Ранее в Якутии разрешили выйти из режима самоизоляции жителям региона старше 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса.