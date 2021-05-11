Ученые сообщили о массовой гибели оленей на Ямале

На Ямале из-за погодных аномалий погибли тысячи диких и домашних оленей. Об этом сообщил Институт экологии растений и животных уральского отделения РАН в своем Instagram.

«Потери пока подсчитать невозможно — олени всю зиму пасутся в свободном выпасе, они перемешались и ходят небольшими группами. Мертвые животные встречаются по всей северной тундре, в том числе и дикие олени, страдающие от бескормицы», — говорится в посте.

По мнению ученых, причинами гибели особей стали затяжные ледяные дожди и перепады температур. Животные голодали и не могли добыть еду, покрытую толстой кромкой льда. Тундровики обнаружили у диких особей стертые копыта, которыми животные пытались откопать мхи и лишайники. Также они нашли обессиленных оленей, занесенных снегом.

Впервые о массовой гибели диких и домашних оленей сообщил норвежский Институт Арктики. Его специалисты заявили, что в российском регионе от голода умерло не менее 60 тысяч особей.