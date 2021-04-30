Диких оленей на Ямале заподозрили в похищении домашних животных

В Ямало-Ненецком автономном округе пропали олени, которых разводят в тундре. Власти заподозрили в их похищении диких особей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Ямальского района.

«Оленеводы высказывают предположение, что из-за бескормицы дикие олени могли увести за собой домашних. Животные, чувствуя силу дикаря, следуют за ним как за вожаком», — пояснили в администрации региона.

Там предполагают, что животные могли уйти в сторону Гыданского полуострова из-за того, что не смогли найти на месте пищу из-за сильных морозов. Ягель оказался под толстой коркой льда — это и вынудило оленей искать еду по всей тундре.

Власти подчеркнули, что домашних особей необходимо найти до массового отела, который начнется в мае. Сейчас коренные малочисленные народы ищут оленей на снегоходах.

Ранее в пресс-службе Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что дикое поголовье оленей пересчитают с помощью дронов.