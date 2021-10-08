Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» использует снаряды, которые можно сравнить с напалмом. В США обеспокоились «высасывающим жизнь» российским оружием. Журналист и бывший офицер армии США Брент Иствуд написал о возможностях российской системы для 19FortyFive.

Автор отмечает, что «Буратино» может нести 24 неуправляемых ракетных снаряда калибра 220 миллиметров с зажигательной или термобарической боевой частью. Это позволяет пусковой установке ТОС-1 поразить территорию размером с два футбольных поля.

По словам Иствуда, при подрыве головной части с термобарическим составом происходит воспламенение облака взрывчатого вещества, которое «высасывает жизнь из любого человека в зоне удара». К преимуществам ТОС-1 автор также отнес возможность получать данные о цели с помощью беспилотника.

В материале 19FortyFive отметили распространенность ТОС-1 «Буратино», которую эксплуатируют в нескольких странах. Огнеметные системы использовали в боевых действиях вооруженные силы Ирака и Сирии.

«Эта система должна стать целью номер один военно-воздушных сил НАТО», — подчеркнул Иствуд. По его мнению, международному сообществу следует проработать нормы по запрету на использование огнеметных систем в боевых действиях.

В сентябре журнал The National Interest написал о преимуществах тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Автор материала отметил улучшенные средства наведения и систему управления огнем новой машины.

В августе глава предприятия «Омсктрансмаш» Игорь Лобов рассказал ТАСС о подготовке к модернизации тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». По его словам, машина получит модернизированную систему управления огнем.

