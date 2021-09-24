«Тосочка» получит защиту от высокоточного оружия

«Ростех» начал производство системы защиты для машин ТОС-2 Тосочка, ПРП-5 и «Завет-Д»

В России началось производство новой системы защиты техники от высокоточного оружия. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения «ЦНИИточмаш» госкорпорации «Ростех» приступил к серийному производству унифицированных комплексов защиты. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Устройство предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» и разведывательной машины ПРП-2. Также новую разработку получит комплекс автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».

Новый комплекс состоит из датчиков предупреждения об атаке, аппаратуры управления и индикации, а также пусковых устройств с аэрозольными боеприпасами. Разработка позволяет защитить технику от высокоточного оружия с тепловым, оптическим, лазерным и радиолокационным каналом наведения.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о работе системы. По его словам, датчики комплекса определяют угрозу атаки. После этого происходит отстрел аэрозольных боеприпасов, которые создают завесу из комбинированных помех. Это нарушает контакт атакующего боеприпаса с целью, сбивая его с курса.

По словам представителя «Ростеха», испытания показали способность комплекса обеспечивать защиту техники от атак высокоточных авиационных средств поражения и противотанковых ракет.

Ранее начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин раскрыл особенности защиты российских танков в эфире телеканала «Звезда». По его словам, комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» получил оборонительные боеприпасы с импульсными двигателями, которые позволяют снарядам разворачиваться навстречу угрозе.