Россия затронула вопрос о международном признании своих вакцин на сессии МВФ

Вице-премьер Оверчук: РФ решает вопрос о международном признании своих вакцин в рамках ВОЗ

Россия решает вопрос о международном признании своих вакцин от коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По его словам, тема вакцинации затрагивалась на сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ) проходит с 11 по 17 октября. Как сообщал пресс-секретарь вице-премьера Андрей Матвеев, Оверчук возглавил российскую делегацию на сессии.

Ранее в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва видит предвзятое отношение со стороны европейских стран в вопросах признания российских вакцин. Он выразил надежду, что ситуация в вопросе признания сертификатов о вакцинации изменится. Лавров уточнил, что между государствами должен «возобладать здравый смысл».

2 октября глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца.