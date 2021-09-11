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Вице-премьер России высказался про «поглощение» Белоруссии

Вице-премьер Оверчук: Белоруссии не стоит бояться «поглощения» Россией
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Белоруссии во время реализации союзных программ не стоит опасаться «поглощения» Россией. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что за тридцать лет с момента распада СССР никто не нарушил границы постсоветских стран.

«Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь», — заявил Оверчук.

Ранее президенты России и Белоруссии согласовали программы интеграции двух стран. Лукашенко назвал подписание таких программ «прорывом». В результате страны перейдут к единой макроэкономической политике и продолжат военное сотрудничество. Также Владимир Путин не исключил в будущем создания союзного парламента России и Белоруссии.

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