Вице-премьер России высказался про «поглощение» Белоруссии

Белоруссии во время реализации союзных программ не стоит опасаться «поглощения» Россией. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что за тридцать лет с момента распада СССР никто не нарушил границы постсоветских стран.

«Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь», — заявил Оверчук.

Ранее президенты России и Белоруссии согласовали программы интеграции двух стран. Лукашенко назвал подписание таких программ «прорывом». В результате страны перейдут к единой макроэкономической политике и продолжат военное сотрудничество. Также Владимир Путин не исключил в будущем создания союзного парламента России и Белоруссии.