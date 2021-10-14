Новому расследованию ВОЗ о происхождении коронавируса предрекли старые проблемы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новый план по более тщательному расследованию происхождения коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post. По мнению издания, расследователи могут столкнуться с теми же проблемами, что и их предшественники.

В среду, 13 октября, организация после долгой подготовительной работы сообщила о создании новой группы независимых экспертов, которые займутся поисками истоков SARS-CoV-2. Как отмечается, в Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) после тщательного отбора вошли 26 ученых со всего мира. Предполагается, что данные специалисты займутся изучением причин не только текущей пандемии, но и прогнозированием вспышек инфекций в будущем. При этом новая группа должна будет максимально деполитизировать свою работу и не стремиться предъявлять обвинения в распространении коронавируса конкретным странам, сосредоточившись на выработке мер по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Однако, отмечает The Washington Post, полномочия SAGO будут существенно ограничены, поскольку группа изначально создавалась как исключительно консультативный орган. Так, эксперты будут уполномочены только давать рекомендации ВОЗ, которая затем сможет обращаться к государствам с просьбой о содействии в расследовании. При этом у группы не будет возможности принуждать к чему-либо правительства отдельных стран и непосредственно на них влиять. Таким образом, скорее всего, SAGO столкнется со старой проблемой, которая мешала всем предыдущим расследованиям ВОЗ по этой теме — противодействием со стороны Китая, предрекает издание.

Так, ранее в октябре в китайских государственных СМИ уже заявили, что Пекин едва ли сможет доверять новому экспертному органу ВОЗ до тех пор, пока тот не займется проверкой американской военной лаборатории Форт-Детрик, которая, по мнению Китая, может быть причастна к возникновению коронавируса. При этом предыдущий опыт ВОЗ по расследованию происхождения SARS-CoV-2 показал, что без помощи со стороны китайских властей и научного сообщества работа в данном направлении не даст практически никаких результатов.

Ранее в октябре генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация отказывается исключить версию об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории в китайском городе Ухань. Он также напомнил о нескольких миссиях ВОЗ, которые были отправлены в Китай для исследования первых случаев пандемии и столкнулись с политическими препятствиями. В результате ученые до сих пор не смогли сделать окончательные выводы касательно происхождения COVID-19.