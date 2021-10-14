В ВОЗ отказались исключить версию об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: версия об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане не исключена

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались исключить версию об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории в китайском городе Ухань, с которого началось распространение пандемии по всему миру. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своем интервью для итальянской газеты Corriere della Sera.

Глава организации отметил, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы установить источник болезни. Он также добавил, что в ВОЗ продолжают расследовать версию о животном происхождении коронавируса. По его словам, поиск истоков коронавируса — это вопрос науки, решение которого требует времени.

Гебрейесус напомнил о нескольких миссиях ВОЗ, которые были отправлены в Китай для исследования первых случаев пандемии. Однако их работа столкнулась с политическими препятствиями, которые до сих пор не позволили ученым сделать окончательные выводы касательно происхождения COVID-19.

27 сентября стало известно о намерении ВОЗ создать новую специальную группу по расследованию источников пандемии. Планируется, что в нее войдут 20 человек. Среди них окажутся специалисты по лабораторной безопасности и биологической защите, генетики и эксперты по болезням животных.