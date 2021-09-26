Нарышкин увидел политику в докладе разведки США о коронавирусе

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин оценил доклад разведки США о происхождении коронавируса и увидел в нем политизированность. Его слова передает ТАСС.

По мнению главы СВР, доклад американской разведки выглядит непрофессионально, так содержит расплывчатые оценки.

«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», — отметил он.

Ранее стало известно, что США спонсировали изучение коронавирусов еще до начала пандемии и выделили более трех миллионов долларов, в том числе институту вирусологии в Ухане. Так, например, от Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах выдавался грант на выяснение возможности передачи вируса от летучих мышей человеку.

В конце августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.