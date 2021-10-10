Ученые оценили версию происхождения коронавируса из-за мутаций в теле шахтера

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил теорию о том, что коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. Об этом сообщает РБК.

По его словам, это версия сомнительна. «Я к этому отношусь скептически. Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится — хорошо, не подтвердится — скажут, это была предварительная версия», — отметил ученый. Он добавил, что такие теории появляются часто.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в свою очередь заявил, что «изобретать такие истории довольно-таки легко, если человек разбирается в вирусологии».

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По словам ученого, он делит версии о происхождении коронавирусной инфекции на три типа. Первый тип — теории о том, что COVID-19 появился в природе и в результате контакта с человеком ему удалось проникнуть в человеческую популяцию. Второй — кто-то манипулировал с геномом вируса с целью сделать его более опасным.

Сам Чепурнов придерживается третьего типа версий — о том, что ученые хотели проверить, можно ли адаптировать вирус к тому или иному виду. Таким образом появился вариант, который смог заразить человека. «Кто-то из исследователей мог заразиться и, не заметив этого, вынести инфекцию из лаборатории», — добавил он.

Ранее американские ученые сообщили, что коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. По их данным, в 2012-м шахтеры в Ухане заболели болезнью, похожей на пневмонию, после контакта с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19.

