Американские ученые выдвинули новую версию появления коронавируса

Ученые из США выдвинули новую версию появления коронавируса SARS-CoV-2. Они предполагают, что он мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. Об этом пишет The Telegraph.
Как пояснил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, вирусы могут проходить множество эволюционных стадий в теле одного человека.
Что случилось с шахтерами?
В 2012 году шахтеры в Ухане заболели похожей на пневмонией болезнью после того, как контактировали с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19. Согласно теории американских ученых, неизвестный вирус эволюционировал в легких шахтеров за шесть месяцев до формы SARS-CoV-2, образцы которой в 2019 году попали за пределы уханьской лаборатории в результате утечки.
Примечательно, что эта теория высказывалась еще в прошлом году. Согласно ей, местом возникновения новой коронавирусной инфекции может быть пещера Модзян в Китае, поскольку там в 2012 году был обнаружен похожий на SARS-CoV-2 вирус. Тогда шесть мужчин в возрасте от 30 до 60 лет заразились тяжелой респираторной инфекцией после того, как очистили пещеры от экскрементов летучих мышей для последующей добычи меди. Трое из них впоследствии из-за скончались из-за болезни.
Обследование показало, что они были заражены коронавирусом, получившим название RaTG13. Образцы вируса были собраны Уханьским институтом вирусологии.Тогда индийские исследователи предположили, что RaTG13 может быть близким родственником SARS-CoV-2. Однако ученые из Франции опровергли эту точку зрения.
Опровержение
По мнению французских ученых, у людей, инфицированных RaTG13, наблюдались симптомы, сильно отличающиеся от тех, что проявляются у пациентов с COVID-19. Изучение медицинских отчетов шахтеров показало, что в отличие от пациентов с COVID-19 они кашляли кровью и слизью.
Компьютерная томография показала, что у заболевших мужчин не было рубцов на легких, которые наблюдались у многих госпитализированных с нынешним коронавирусом. Ученые также задались вопросом, почему врачи и люди, с которыми китайские шахтеры находились в тесном контакте, не заболели.
Другие мнения
Результаты французского исследования были поставлены под сомнение другими учеными. Вирусолог из Уорикского университета в Великобритании профессор Лоуренс Янг заявил, что теория лабораторных утечек «не может быть исключена», а профессор Дэвид Ливермор указал на «некоторые замечательные совпадения», поскольку пандемия началась в Ухане, который находится далеко от пещер летучих мышей на юге Китая, где находится Институт вирусологии, проводящий молекулярную работу с коронавирусами.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также назвал сомнительной версию о том, что коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера в 2012 году.
Как считает глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, ученые хотели проверить, можно ли адаптировать вирус к тому или иному виду. Таким образом появился вариант, который смог заразить человека. «Кто-то из исследователей мог заразиться и, не заметив этого, вынести инфекцию из лаборатории», — добавил он.
Связь с США
В распоряжение интернет-журнала Intercept попали 900 страниц материалов на тему американского финансирования исследований в Китае, из которых следовало, что США спонсировали изучение коронавирусов и выделили более трех миллионов долларов, в том числе институту вирусологии в Ухане.
Так, например, от Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах выдавался грант на выяснение возможности передачи вируса от летучих мышей человеку. Документы вновь заставляют думать о том, что пандемия могла начаться в результате утечки из лаборатории.
Расследование американцев
В конце августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.
Разведсообщество разделилось по вопросу происхождения SARS-CoV-2 на два лагеря. Первые считают, что вирус является зоонозным, то есть перешедшим от нечеловекоподобных животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция «вырвалась» за пределы лаборатории в китайском Ухане.
В докладе спецслужб также отмечается, что китайские власти не знали о коронавирусе до вспышки пандемии. Вместе с этим разведка считает, что действия Пекина в данном вопросе «демонстрируют неуверенность Китая в конечных итогах расследования».
Мнение ВОЗ
В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В документе говорилось, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.
Однако в июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Он заявил, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса, и призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании этого вопроса.