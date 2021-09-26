Трамп обвинил Байдена в отсутствии упоминания вины Китая в пандемии коронавируса

Трамп: Байден не упомянул Китай на ГА ООН, потому что сильно скомпрометирован

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Джорджии обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что в его речи на Генассамблее ООН отсутствовало упоминание вины Китая в пандемии коронавируса. Он этом сообщает ТАСС.

Экс-лидер отметил, что глава Белого дома не говорил о КНР, поскольку сильно с ней связан и скомпрометирован. Он также напомнил, что действующий президент прекратил действия запрета на въезд в США, введенные из-за распространения COVID-19.

«Это позор. Он ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру. Байден даже не упомянул Китай в своей речи в ООН, потому что сильно скомпрометирован», — подчеркнул Трамп.

Он заключил, что нынешний американский лидер лишь кратко упомянул Афганистан, поскольку вывод войск из республики стал катастрофой для страны.

В июне Трамп обвинил власти Китая в уничтожении якобы имевшихся доказательств утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухане. По словам политика, он изначально был убежден в том, что COVID-19 начал распространяться из китайской лаборатории.

