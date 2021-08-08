Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавируса

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро», —сказал политик. Он добавил, что вакцины были созданы за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. «Они [демократы] вообще бы их не сделали, так что я действительно большой поклонник [вакцин]», — добавил Трамп.

При этом политик заявил, что он против принудительной вакцинации населения, назвав себя также «большим поклонником свобод». По его мнению, обязательная вакцинация — это сумасшествие.

Ранее Трамп обвинил власти Китая в уничтожении якобы имевшихся доказательств утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухане. По словам политика, он изначально был убежден в том, что COVID-19 начал распространяться из китайской лаборатории. «Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью», — отметил он.