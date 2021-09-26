Трамп обвинил Байдена в уничтожении США из-за нелегальной иммиграции

Трамп: Байден губит США, допуская разгул нелегальной иммиграции и вторжение в Техасе

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии, обвинил администрацию своего преемника Джо Байдена в уничтожении США из-за разгула нелегальной иммиграции. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-лидер указал, что в Дель Рио в штате Техас десятки тысяч нелегальных мигрантов заполонили границы Соединенных Штатов и «смеются в лицо агентам приграничной полиции».

«Кто-то реально губит нашу страну, уничтожает ее. Это вторжение!» — подчеркнул Трамп. Его сторонники выкрикивали требования построить стену на границе с Мексикой, чего и добивался бывший глава Белого дома в президентском кресле.

Ранее губернатор штата Техас Грег Эббот призвал президента Байдена ввести режим чрезвычайной ситуации из-за резкого наплыва беженцев из Гаити на территорию штата. Мигранты прибыли через Мексику в приграничный город Дель-Рио. Оформления документов пограничными службами они дожидаются, живя под автомобильным мостом.

