Трамп назвал причину возможного отказа от участия в выборах

Бывший президент США Трамп: от выборов в 2024 году меня удержит плохой звонок от доктора

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, какая причина может остановить его от участия в будущих выборах на пост лидера страны, в эфире радиостанции Real America's Voice.

Экс-глава США назвал плохое самочувствие поводом, который, возможно, удержит его от президентских выборов в 2024 году. «Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе», — предположил Трамп в ответ на соответствующий вопрос от радиоведущего.

При этом Трамп открыто не говорил о желании баллотироваться на президентских выборах снова. Однако он регулярно намекает на это. 75-летний Трамп считался старейшим президентом США до вступления в должность нынешнего лидера Джо Байдена. По мнению Трампа, Байден прошел пик своей интеллектуальной формы, а свою форму он оценивает высоко.

Ранее Трамп оценил возможность участия в президентской гонке словами «нет выбора». Он раскритиковал своего преемника, заявив, что вывод войск США из Афганистана является «величайшим позором в американской истории». Трамп отметил, что Байден не обладает необходимыми компетенциями для должности президента.