Трамп оценил вероятность участия в президентской гонке словами «нет выбора»

Трамп раскритиковал Байдена и выразил намерение участвовать в выборах 2024 года в США

Бывший президент США Дональд Трамп оценил вероятность участия в президентской гонке в 2024 году. Он раскритиковал своего преемника Джо Байдена в эфире телеканала Fox News и подчеркнул, что сложившаяся ситуация не оставляет ему выбора. Его слова приводит ТАСС.

«Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора», — ответил экс-лидер на вопрос о возможности участия в выборах.

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Трамп назвал вывод войск США из Афганистана «величайшим позором в американской истории» и заявил, что Байден не обладает достаточными компетенциями для должности президента. Экс-глава Белого дома также заявил, что действия нынешнего лидера усиливают раскол в обществе Соединенных Штатов.

Ранее газета Politico писала, что Трамп намерен участвовать в выборах 2024 года, такое развитие ситуации допускает его окружение и сторонники в Республиканской партии. Отмечается, что экс-лидер усилил свое присутствие в медиапространстве и ожидает удобного момента, чтобы объявить об этом. Несмотря на то что он еще не принял окончательного решения, его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической агитации, в том числе с критикой действующего главы американского государства Джо Байдена.

