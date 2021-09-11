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Трамп ответил на вопрос о своем участии в выборах 2024 года

Экс-президент Трамп в ответ на вопрос о выборах 2024 года пообещал порадовать сторонников
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время встречи с полицейскими в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Трамп, комментируя свои планы на будущее, отметил, что это сложный вопрос. «Хотя на самом деле для меня он простой», — в то же время подчеркнул политик.

По словам Трампа, он уже знает, что будет делать, но пока не может говорить о выборах в 2024 году из-за законов о финансировании кампании. «Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем», — добавил он.

Ранее газета Politico писала, что Трамп намерен участвовать в выборах 2024 года, такое развитие ситуации допускает его окружение и сторонники в Республиканской партии. Отмечается, что экс-лидер усилил свое присутствие в медиапространстве и ожидает удобного момента, чтобы объявить об этом. Несмотря на то что он еще не принял окончательного решения, его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической агитации, в том числе с критикой действующего главы американского государства Джо Байдена.

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